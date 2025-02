Liberoquotidiano.it - Messaggio di sostegno al Papa sulla statua del Cristo Redentore

Leggi su Liberoquotidiano.it

Immagini e messaggi di auguri per una pronta guarigione aFrancesco sono stati proiettati la sera di giovedì 27 febbraiodeldi Rio de Janeiro, in Brasile. Messaggi in diverse lingue sono stati mostrati adel pontefice, ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Il Santuario delha chiesto preghiere e una catena di solidarietà per il Santo Padre, per avvicinare la comunità dei fedeli.