Ilfattoquotidiano.it - Merz vince in una Germania priva di visione: così l’Ue fa il gioco di Trump e lentamente si suicida

di Roberto Iannuzzi*Le elezioni tedesche si sono concluse più o meno come ci si attendeva. Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ha ottenuto il miglior risultato della sua storia su scala nazionale (20,8%), ma are con il 28,5% sono stati i cristiano-conservatori della Cdu/Csu guidati da Friedrich. I partiti della coalizione di governo sono stati duramente puniti, con i socialdemocratici (Spd) del cancelliere Olaf Scholz che hanno strappato appena il 16,4%. A sinistra, il partito di Sahra Wagenknecht (Bsw) non è riuscito a entrare in parlamento per un soffio (4,97%).Alla luce dell’elevato grado di insoddisfazione popolare nei confronti del governo Scholz, il conservatoree il suo partito non hanno ottenuto un mandato forte, avendo guadagnato appena 4 punti percentuali.