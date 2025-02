Mercedes eActros 600, il primo trattore completamente elettrico

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L’azienda di trasporti, LC3 Trasporti, con sede a Gubbio segna un nuovo capitolo nel trasporto sostenibile presentando il nuovo600, ilelettrica progettata anche per il lungo raggio e per il trasporto pesante. Questa combinazione all’avanguardia è particolarmente adatta per il trasporto a temperatura controllata e questo è solo .