Mercato Juventus, già deciso un altro addio! In estate saluterà i bianconeri a titolo definitivo. Cifre e dettagli

Tiago Djalò, passato al Porto nella scorsa, sta facendo molto bene in prestito. I portoghesi stanno valutando un suo possibile acquisto a. Molto se non tutto dipenderà dall'eventuale qualificazione in Champions League dei Dragoes. Il calcioJuve, che punta a incassare una decina di milioni, è comunque tranquillo consapevole del fatto che il difensore ha richieste anche da Ligue 1 e Serie A: insarà. A riferirlo è Tuttosport.