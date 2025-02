Ilrestodelcarlino.it - Mensa, scuolabus e rette della rsa: "I costi saranno aumentati"

Aumenteranno iper poter usufruirescolastica,e residenza protetta per anziani. Ed è stato introdotto che, in caso di mancato ticket sulle auto lasciate nei parcheggi a pagamento, scatterà la multa per divieto di sosta, a differenza di prima che si saldavano le ore mancanti". Ad affermarlo è stato l’assessore Luca Strovegli, durante l’assemblea di presentazione del bilancio di previsione 2025-2027, svolta giovedì sera nei localiDelegazione municipale di Porto Potenza. Oltre a lui, c’erano i i consiglieri di maggioranza Sonia Pace, Nicolas Sampaolo e Antimo Flagiello. Il bilancio verrà messo al voto nel consiglio comunale di oggi, alle 21, nell’auditorium Scarfiotti di Potenza Picena. Ma ecco le prime anticipazioni. "Il bilancio del 2025 ammonta a 15 milioni e 600mila euro di entrate e pari sono le uscite – ha detto l’assessore Strovegli -.