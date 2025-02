Iltempo.it - Meloni: per Pmi riduzione 20%, obbligo trasparenza gestori

Roma, 28 feb. (askanews) - Con il dl bollette "andiamo incontro alle imprese. Tagliamo gli oneri di sistema per le Pmi, assicuriamo così unadelle prossime bollette che si aggira intorno al 20%. Avremo finalmente delle bollette chiare grazie all'diche imponiamo aie oltre a un certo prezzo dell'energia lo Stato rinuncerà all'Iva e destinerà l'eccesso di Iva alladelle bollette- Lo afferma in un video la presidente del Consiglio Giorgia, al termine del Cdm che ha dato via libera al decreto bollette. -Abbiamo costruito un meccanismo che ci consentirà di utilizzare in base all'andamento futuro dei prezzi dell'energia anche ulteriori 3 miliardi e 500 milioni di euro del Fondo Sociale per il Clima".Nel Cdm di oggi "abbiamo approvato un altro importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo capace di garantire sicurezza energetica e indipendenza strategica.