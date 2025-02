Dilei.it - Meghan Markle, la campagna pubblicitaria della serie è un flop. “Sempre più antipatica”

non sa più cosa inventarsi per pubblicizzare la sua nuovasu Netflix, in uscita il prossimo 4 marzo, dal titolo, with love. Il format non sembra così innovativo: la Duchessa del Sussex dà consigli su ricette, giardinaggio e tutto quello che occorre per stare bene a casa propria. Ma a dir la verità è poco credibile nei panniperfetta casalinga, soprattutto se ai fornelli indossa bracciali, diamanti e orologio d’oro.non può fallirenon può permettersi di fallire un’altra volta. E sta facendo di tutto per promuovere la sua, with love. Se già la precedente con Harry che raccontava la loro vita a Palazzo, non è stata il successo sperato, ancora più difficile è suscitare l’interesse continuo per la versione “guru del benessere”Duchessa.