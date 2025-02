Ilrestodelcarlino.it - Meeting internazionale di Madrid, Barontini va a caccia del miglior tempo nei "suoi" 800

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alla ricerca del. Ci va oggi Simoneimpegnato neldidove vorranno essere protagonisti sette italiani. Negli 800 metri sarà la terza gara dell’anno perdopo la prima, amara, costretto al ritiro nella francese Liévi, e poi il secondo posto di domenica ad Ancona nei campionati italiani assoluti indoor dietro al ventenne Giovanni Lazzaro, veneto dell’Aeronautica, che si dimostra il più in forma vincendo al PalaCasali in 1’47’’42.resta d’argento in 1’47’’91. Il classe 1999 dorico, non ancora al meglio della condizione dopo l’influenza delle scorse settimane, riesce a sorpassare nell’ultimo giro il romano Tommaso Maniscalco (Studentesca Rieti Milardi, 1’48"80) prendendosi il secondo posto.oggi, intorno all’ora di cena, con le due serie degli 800 metri che si svolgeranno tra le 19.