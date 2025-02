Lapresse.it - Medioriente: Hamas, si entri immediatamente in seconda fase accordo

Torino, 28 feb. (LaPresse) –ha ribadito il suo “pieno impegno” per il cessate il fuoco con Israele. “Con la conclusione della primadell’di cessate il fuoco e dello scambio di prigionieri”, confermiamo “pieno impegno nell’attuazione di tutte le clausole dell’in tutte le sue fasi e dettagli”, si legge in una dichiarazione dell’organizzazione, citata da Al Jazeera. “Chiediamo alla comunità internazionale – ha aggiunto– di esercitare pressione sull’occupazione sionista affinché si impegni pienamente nel suo ruolo nell’nellasenza alcun ritardo o esitazione”. La primadella tregua termina sabato. I rappresentanti delle due parti e i mediatori si riuniscono in Egitto per discutere la