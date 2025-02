Ilgiorno.it - Medici senza frontiere. Concerto benefico

Leggi su Ilgiorno.it

Una serata di musica a scopo umanitario: il Comune di Varese ospita ilper la pace, che si terrà domenica 9 marzo alle 18 al Salone Estense in via Sacco. L’evento sarà ad ingresso libero con offerta a favore di. Sarà protagonista delun solista d’eccezione: il violista Danilo Rossi, accompagnato dall’Orchestra da camera di Breganzona, compagine ticinese semiprofessionale diretta dal maestro Stefano Nigro. Rossi, musicista eclettico e molto attivo nel sostegno di varie cause umanitarie, è stato la più giovane prima viola nella storia del Teatro alla Scala ed è attualmente direttore artistico di ForliMusica. Stefano Nigro, giovane direttore d’orchestra e compositore con all’attivo importanti debutti internazionali, ha ideato per lui un programma originale che spazierà da pagine del Classicismo fino a melodie più recenti: il pubblico potrà cosi apprezzare la variegata sensibilità del violista forlivese.