Superguidatv.it - Mediaset celebra la Giornata internazionale della donna 2025 con una campagna per la parità di genere

Leggi su Superguidatv.it

In occasionelancia una nuovacrossmediale per ladi. A partire da domenica 2 marzo, per un’intera settimana, l’azienda diffonderà un messaggio di sensibilizzazione attraverso tutti i suoi canali: televisione, radio, web e social media. L’iniziativa, voluta dal Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, mira a promuovere il rispetto, il riconoscimento e la tutela dei diritti delle donne, sottolineando che ladiè una responsabilità di tutti.Un messaggio forte: “I diritti delle donne riguardano tutti”Al centroc’è un concetto chiaro e imprescindibile: ognideve poter scegliere liberamente chi essere, cosa fare e chi diventare. La libertà di autodeterminazione femminile deve essere riconosciuta, rispettata e tutelata in ogni ambitosocietà.