Lanazione.it - Maxi furto nella villa dell’ex senatore, rubati 112mila euro in gioielli. E lui fa causa ai vigilantes

Firenze, 28 febbraio 2025 – Sono entrati’Piccola Gamberaia’, a Settignano. Tre sirene d’allarme hanno squarciato il silenzio della notte. Tutte le luci esterne alla casa si sono accese. Nonostante il chiasso, la banda ha avuto tutto il tempo – ben 35 minuti – di distruggere l’impianto di sicurezza, forzare la cassaforte e rubare monili e preziosi per un totale di oltre 110mila. Per poi fuggire, in tutta tranquillità grazie anche ad alcuni ponteggi di un cantiere presenti, nel buio delle colline della cintura fiorentina. In quella tenuta vive l’exStefano Passigli con la moglie, assenti al momento dell’effrazione. A chiamare la polizia è stato invece il custode. La prima pattuglia arriva a mezzanotte e mezzo, quindici minuti dopo la fuga dei ladri. I, della società assoldata da Passigli, alle due di notte, solo dopo esplicita richiesta del proprietario di casa.