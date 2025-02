361magazine.com - Max Mara FW 25/26: il nuovo romanticismo tra le brume inglesi e il power dressing moderno

Letteratura, ribellione e sartorialità si incontrano sulla passerella di Max. La brughiera delle sorelle Brontë ispira una collezione dal fascino wild & chic, pensata per una donna sofisticata e indipendenteMaxscrive uncapitolo della sua storia sartoriale e lo fa ispirandosi al mondo letterario delle sorelle Brontë.La collezione autunno-inverno 2025/26, presentata oggi alla Milano Fashion Week, è un viaggio trae determinazione, tra la brughiera inglese e l’energia della donna contemporanea. In un momento storico in cui la moda cerca nuove narrazioni, Ian Griffiths, direttore creativo della maison, attinge a un’estetica intellectual chic che unisce la potenza emotiva della letteratura a un’eleganza concreta e sofisticata. Il fil rouge della sfilata è racchiuso nelle parole di Emily Brontë in Cime Tempestose: «Vorrei essere diuna ragazza, metà selvaggia e resistente, e libera».