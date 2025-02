Ilgiorno.it - Max Felicitas e la lezione di educazione sentimentale all’istituto professionale Ponti di Gallarate: l’attore porno sale in cattedra

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 28 febbraio 2025 – Un attore di film a luci rosse a parlare disessuale in un istituto superiore di. Al tecnico-“Andrea” della città varesina la direzione scolastica lunedì 3 marzo salirà in, abbandonando per qualche ora i set cinematografici, niente meno che Max. Assieme allastar 29enne – all’anagrafe di Codroipo, in Friuli, dov’è nato Edoardo Barbares – ci sarà l’urologo varesino Danilo Centrella, medico specializzato e fidato di un altro attore di film vietati ai minori, e “padre” artistico di: Rocco Siffredi. La reazione Ce n’è abbastanza per scatenare le ire del movimento cattolica “Pro Vita e Famiglia”, che chiede ora l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale e del suo vertice Manuela Volta, e la cancellazione dell’incontro.