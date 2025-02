Oasport.it - Mattia Furlani vince il World Indoor Tour! Il salto in lungo si tinge d’azzurro col mondiale stagionale

ha vinto la classifica diindel(livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto che ci ha tenuto compagnia nelle ultime cinque settimane. Il giovane fuoriclasse laziale ha conquistato l’ambito trofeo con 20 punti, frutto delle vittorie nelle uniche due tappe a cui ha preso parte: a Ostrava (Cechia) ha dettato legge con un balzo da 8.23 metri, poi a Torun (Polonia) ha trionfato con la miglior prestazione(8.37 metri).Il fresco 20enne (ha spento le candeline lo scorso 7 febbraio) ha chiuso a pari punti con lo svedese Thobias Montler (10 punti a Belgrado, 5 a Ostrava, 5 a Torun), ma l’azzurro ha potuto esultare in virtù del maggior numero di vittorie (due contro una). Il greco Miltiadis Tentoglou si è dovuto accontentare della terza piazza (17 punti): il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa non ha mai vinto una gara durante l’inverno ed è stato battuto daa Torun, in quello che potrebbe essere un passaggio di testimone.