Matthew Lillard entra nel cast di Daredevil | Rinascita Stagione 2

Leggi su Cinefilos.it

neldi(Five Nights at Freddy’s) si unirà aldi2, la cui produzione inizierà la prossima settimana. I dettagli sui personaggi sono tenuti sotto chiave. La notizia arriva poco prima della première della1 della serie Marvel Television, i cui primi due episodi debutteranno su Disney+ il 5 marzo.Una continuazione dell’acclamata serietrasmessa su Netflix dal 2015 al 2018,riprende con il nostro eroe Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità straordinarie, impegnato in una continua lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale. Allo stesso tempo, l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York.