Dilei.it - Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze in Svezia

Leggi su Dilei.it

Nota per i bellissimi paesaggi naturali, le distese innevate e il design ricercato, lanasconde molte sorprse. Nonostante sia universalmente riconosciuta come emblema di modernità nordica, questo Paese vanta in realtàed usanze molto antiche, a cui i suoi abitanti continuano ad essere molto legati. Questi riti investono diversiti ambiti della quotidianità svedese, e riguardano, ovviamente, anche i fiori d’arancio.Per quanto leinsiano quasi sempre all’insegna della sobrietà e del minimal, non mancano momenti e usanze significative, che rendono queste cerimonie uniche nel loro genere. Ma quali sono leche caratterizzano maggiormente isvedesi? Ve le sveliamo in questo articolo.IsvedesiLe cerimonie nuziali svedesi sono dei riti che somigliano per diversi aspetti a quelle di altri Paesi occidentali: dopo una celebrazione, c’è spazio per intrattenimento, musica e buon cibo.