Matelica Ionni | L’Atletico Mariner lotta per salvarsi È una gara che nasconde molte insidie

La trasferta di domenica in casa delrappresenta il primo di tre impegni molto importanti per ilperché si tratta di uno scontro diretto in chiave salvezza e sarà seguito da un altro match fondamentale, domenica 9 marzo, in casa contro il Montegranaro. Poi ci sarà lain casa della capolista Montecchio. Insomma, un mese di marzo che parte a razzo per la formazione allenata da Ettoreche viene dallo stop forzato contro Fano. "Mi dispiace tanto per l’Alma Juventus – dice proprio l’allenatore biancorosso –, mi dispiace per tutti i tifosi e per la città. Lì ho giocato per tre anni e conservo bei ricordi. Ci perde sia lo sport sia il calcio marchigiano". La pausa per ilè stata provvidenziale oppure è vero il contrario? "Preferisco sempre giocare per avere il ritmo partita, ma purtroppo – spiega– non dipendeva da noi, adesso però guardiamo avanti.