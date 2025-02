Masters 1000 Indian Wells 2025 | montepremi e prize money

Leggi su Sportface.it

Ile ildeldi, torneo in programma sul cemento della California dal 5 al 16 marzo. Occhi puntati sul due volte campione in carica Carlos Alcaraz, seconda forza del seeding alle spalle di Alexander Zverev. Assente il numero uno al mondo Jannik Sinner, fermo per il patteggiamento sul caso Clostebol, ma ci saranno comunque numerosi italiani al via: Musetti, Berrettini, Sonego, Arnaldi, Cobolli, Darderi e Nardi. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.Lorenzo Musetti (ITA) during his second match at theAustralian Open at Melbourne Park in Melbourne, AUSTRALIA, on January 16,. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COMIN DOLLARIPRIMO TURNO – $ 25.