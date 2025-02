Secoloditalia.it - Masterchef, trionfa Anna Yi Lan: è nata in Italia per la legge cinese che vieta di avere più di un figlio

E’ stata una finale equilibratissima quella di Mastercef14, andata in onda ieri giovedì 27 febbraio 2025, ma uno dei tre menù dei finalisti ha messo d’accordo i giudici: quello diYi Lan, , vincitrice di questa edizione del cooking show in onda su Sky. Il suo nome è stato urlato da Giorgio Locatelli, giudice della gara culinaria insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cvacciuolo.Insieme adYi Lan, , 32ennea Milano con origini cinesi e ora a Venezia, sul podio anche Jack, content creator di 26 anni di Cesano Boscone (Milano), e Simone, imprenditore edile di 35 anni di La Morra (Cuneo). Quarto posto per Mary, manager risorse umane di 30 anni di Milazzo (Messina) e residente oggi a Villongo (Bergamo). Alla vincitrice 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucinana e il suo primo libro di ricette: “Pentole e zodiaco”, in uscita l’11 marzo (Baldini+Castoldi).