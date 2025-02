361magazine.com - Masterchef Italia: la vincitrice è Anna, chi è la chef veneziana

Si è concluso il cooking showUna finale combattuta fino all’ultimo piatto, ma uno dei tre menù ha messo d’accordo i giudici: quello di, che si è così aggiudicata il titolo didi questa edizione di.La proclamazione è avvenuta nell’attesissimo episodio finale del cooking show Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy, trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. A pronunciare il suo nome è stato Giorgio Locatelli, affiancato dagli altri due giudici, Bruno Barbieri e Antonino Cvacciuolo.Sul podio con lei Jack, content creator di 26 anni di Cesano Boscone (Milano), e Simone, imprenditore edile 35enne di La Morra (Cuneo). Fuori dalla corsa al titolo si è fermata invece Mary, 30enne di Milazzo (Messina), oggi residente a Villongo (Bergamo), che ha chiuso al quarto posto.