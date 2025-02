Movieplayer.it - MasterChef Italia 14: Anna Zhang è la vincitrice dell'ultima edizione

La quattordicesimadiha eletto la sua: è, che ha trionfato grazie a un menù multiculturale.è ladi14: al termine di una finale parecchio agguerrita, la 32enne italo-cinese è stata nominata dai tre giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cvacciuolo e Bruno Barbieri, come cuoca amatoriale migliore d'. Sul podio insieme a lei sono arrivati anche Jack, content creator di 26 anni di Cesano Boscone (Milano), e Simone, imprenditore edile di 35 anni di La Morra (Cuneo). Per un soffio non ce l'ha fatta Mary, manager risorse umane di 30 anni di Milazzo (Messina) e residente oggi a Villongo (Bergamo), risultata quarta classificata. Il menù che ha vinto la finale di .