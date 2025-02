Lapresse.it - MasterChef 2025, vincitore e classifica finale

Leggi su Lapresse.it

Ladiha proclamato il suo: è Anna Zhang la trionfatrice della 14esima edizione del celebre cooking show in onda su Sky. La concorrente 32enne, nata a Milano con origini cinesi, ha battuto gli altri due finalisti Simone e Jack che si sono sfidati davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. “Ho trovato la mia strada, non vorrò mai fare altro nella vita”, ha commentato Anna dopo la vittoria.: vincitrice, premi eOltre al titolo di 14esimoitaliano Anna Zhang ha vinto anche 100mila euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare un libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Sul podio della 14esima edizione anche il content creator 26enne di Cesano Boscone (Milano) Jack e il 35enne imprenditore edile di La Morra, in provincia di Cuneo, Simone.