MasterChef 14 ecco chi ha vinto e quanto porta a casa

News Tv. Ieri, giovedì 27 febbraio 2025, è andata in onda la finale di14. Nell'ultima puntata del programma su Sky Uno e in streaming su NOW TV, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno premiato la determinazione, la creatività e la tecnica di uno dei finalisti, che hail programma. Chi è il vincitore di14? Cos'è successo durante la finaleSono arrivati all'ultima puntata di14, 4 aspiranti finalisti: Jack, Mary, Anna e Simone, che si sono sfidati sotto gli occhi dei giudici chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.