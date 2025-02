Juventusnews24.com - Massimo Mauro ammette: «Non credo all’esonero di Thiago Motta, nella storia della Juventus non si è quasi mai visto»

di RedazioneNews24, ex giocatoreJuve, ha commentato così il momento vissuto dai bianconeri e l’eventuale esonero diA Tuttosport,ha analizzato così il momentoJuve dopo l’eliminazione anche dalla Coppa Italia contro l’Empoli.PRESTAZIONI DI NICO GONZALEZ E KOOPMEINERS – «Giocherebbero male tutti perché tutti devono fare il compitino. L’iniziativa personale con la creatività viene castrata. Quando Thuram si stufa e parte ecco che allora la Juve si accende. Il calcio è fatto di iniziativa. Chiaro che la colpa però non è solo di. Una quota di responsabilità ce l’hanno anche i giocatori. Sono stati sopravvalutati i giocatori presi o è il tecnico che non sa farli rendere? Vedere la partita con l’Inter e poi con l’Empoli lascia dei dubbi sulla vera identità.