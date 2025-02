Massimo Giletti furioso per la débacle della Juve | Tifosi traditi che vergogna Il sogno proibito per la panchina dopo Thiago Motta

Leggi su Open.online

ntus sono increduli per l’eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia, ai quarti e in casa contro l’Empoli. Un’umiliazione che sommata all’uscita di scena precoce dalla Champions League e a un fragile quarto posto in campionato dà la misura di unaper la squadra di, quando la stagione è appena a metà. Chi è, tra ivip, è. Che dice la sua, senza peli sulla lingua, in un’intervista a Tuttosport. «Quanto visto contro l’Empoli è inammissibile, ho provato una profonda. Non si può arrivare a tradire la nostra gente in questo modo», si sfoga il conduttore tornato di recente in Rai. Non si salva nessuno, a suo giudizio. Di certo non l’allenatore: «per la prima volta ha chiesto scusa assumendosi le proprie responsabilità, ma è troppo tardi.