Massimiliano Caizzo ingrassa 20 kg per interpretare Pino Daniele

Caiazzo, proprio come ha fatto Giulia Perulli perSabrina Misseri nella serie Qui Non è Hollywood di Disney+, è pronto are per cimentarsi in un ruolo che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera: vestirà i panni dinel film biografico Je So Pazzo.Diventato noto grazie al personaggio di Carmine in Mare Fuori,Caiazzo affronterà un’intensa preparazione, sia fisica che artistica, per rendere omaggio al cantautore napoletano. Oltre ad approfondire la vita e la personalità del cantautore, sta prendendo lezioni di chitarra e sta seguendo una dieta perre di circa 20 chili per avvicinarsi maggiormente all’aspetto disenza l’aiuto di protesi.Caiazzo, almeno per il momento, dovrà quindi dire addio ai suoi addominali.