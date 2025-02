Sport.quotidiano.net - Massese Out anche Mariani. In porta tocca a Cozzolino

Piove sul bagnato in casa della. Alla già lunga lista di indisponibili rischia seriamente di aggiungersi il portiere Alessio. L’estremo difensore zebrato, infatti, si è infortunato ad una falange durante l’allenamento. Difficile pensare a un suo utilizzo in campo domenica a Perignanoricorrendo ad una protezione. A questo punto, tra i pali, dovrebbere al pari età Matteo, che quest’anno è già stato chiamato in causa due volte. E’ un finale davvero sfortunato alla voce defezioni per lase si considera che Bertipagani e Cecilia hanno terminato anticipatamente la stagione mentre restano fuoriAndrei e Nannipieri, con capitan Vignali e mister Pisciotta che soltanto da lunedì termineranno la lunga squalifica retaggio della finale di Coppa Italia.