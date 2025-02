Ilrestodelcarlino.it - ’Marzo delle donne’ ad alta voce. Spettacoli, incontri e recital sulla condizione femminile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È una bordata fantasmagorica di proposte il "MarzoDonne 2025" che inizia sabato 1° marzo per concludersi il 28. Sulle ali dello slogan "I dirittidonne sono i diritti dell’umanità" l’ampia rassegna cesenate plana su tutti i generi di spettacolo, comunicazione, coinvolgimento, incontro e confronto. L’elencoiniziative è assai corposo e sarà comunicato giorno per giorno, intanto però è disponibile sul sito del Comune che l’ha messo a punto con il contributo di numerose associazioni presenti all’interno del "Forum sui generis" e coordinato dall’assessora alle politichedifferenze Giorgia Macrelli. L’obiettivo è chiaro: tenere accesi i riflettori, perseguire l’uguaglianza e combattere i femminicidi. Si comincia domani a. Ci sono infatti in programma le prove generali di una singolare iniziativa che chiama a raccolta tutte le donne da "0 a 100 anni" che vogliano far parte di un flash mob canoro (320 2787112 il cell a cui dare disponibilità) dal titolo "Voci senza paura".