Marzetti | Tanti i punti positivi nel nostro percorso

Le parole del direttore sportivo Mariopronunciate prima nello spogliatoio dell’Atletico Ascoli e poi ai giornalisti, hanno provato a riportare quel pizzico di serenità necessario per affrontare le ultime nove gare stagionali con la voglia di chiudere bene. Mister Simone Seccardini rimarrà saldamente al suo posto sicuramente fino a fine stagione, per cui c’è solo da lavorare e agguantare quando prima la salvezza aritmetica. Ed in questo, la compagine del Patron Graziano Giordani ha apprezzato la schiettezza della società bianconera nel ribadire che l’obiettivo principale è il mantenimento della categoria e che non devono esserci particolari assilli sulla conquista di un posto playoff, nonostante gli investimenti fatti sia la scorsa estate che nel corso del campionato. "All’inizio dell’anno la società ci ha chiesto di mantenere la categoria e di capire, strada facendo, se ci fosse la possibilità di fare qualcosa in più – ha ribadito– Vista la maggiore difficoltà del torneo rispetto alla scorsa stagione, abbiamo quindi deciso di puntellare la squadra con giocatori impor