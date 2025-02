Fanpage.it - Mary Cuzzupè: “Mio padre mi ha chiamata”, cosa è successo dopo l’abbraccio con Cannavacciuolo a MasterChef14

Leggi su Fanpage.it

nell'incontro con la stampa all'indomani della finale di MasterChef 14 ha raccontato di aver sentito al telefono il. In una delle ultime puntate raccontò in lacrime il loro rapporto burrascoso: rivelò di aver visto qualdi lui in chefe per questo motivo "quando lo vedo abbasso lo sguardo, ho sempre avuto paura di lui", disse.