Martina da Fanano alla Juve | Vivo un sogno

Sta girando il mondo col pallone fra i piedi vestendo la maglia dellantus e della Nazionale. Ma il legame diLenzini con, sua terra d’origine, è ancora molto profondo. E’ partito dal nostro Appennino ildella 26enne calciatrice bianconera, ruolo difensore, che appena ha un momento libero dagli impegni professionali torna sulle sue montagne per stare con la famiglia, papà Luigi, mamma Gigliola e la sorella Francesca, di 7 anni più giovane, pure calciatrice con la Reggiana. La sua è stata una scalata verticale nel mondo del calcio, partita dai primi calci col, quando era l’unica ragazzina fra tanti bimbi che si divertivano col pallone. Un percorso di sudore, rinunce e passione che l’ha portata a vincere tre scudetti, tre Coppe Italia, tre supercoppe italiane, debuttare in Champions League e partecipare con l’Italia all’ultimo Mondiale disputato in Australia e Nuova Zelanda.