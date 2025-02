Quotidiano.net - Martin, il 2025 è già un incubo. Aprilia: "Salterà anche l’Argentina"

"Le condizioni della sua mano sinistra non sono buone. L’operazione è andata bene, ma ancora non dobbiamo pensare al suo ritorno". Massimo Rivola, numero uno del teampreferisce mettere subito le cose in chiaro, cancellando previsioni dettate dall’ottimismo (un Gp di assenza) e dal pessimismo (fuori quattro gare) sul recupero e il ritorno in pista di Jorge. "la Thailandia – sono ancora parole di Rivola – ma non ci saràal prossimo Gp, in Argentina, poi.". Poi si vedrà.perché l’admette sul piatto quello che – al momento – è il concetto più importante. Per tutti. Piloti, team ecirco della MotoGp. "Al momento – continua – ciò che conta è non correre rischi, magari per provare a fare qualche punto. Tutti sappiamo quanto è importante per noi avere in squadra il campione del Mondo, ma l’infortunio alla mano è serio e forzare i tempi sarebbe assurdo".