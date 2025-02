Fanpage.it - Maria Chiara Giannetta: “Follemente è Inside Out per adulti. Primo appuntamento? Mai a casa tua”

Leggi su Fanpage.it

è - proprio come il suo personaggio in Follemente - una "scheggia". Ma non "impazzita", perché intervistata da Fanpage.it ammette di fare leva sulla sua parte razionale. L'attrice racconta la sua esperienza sul set e scherza: "Paolo Genovese ci "riprendeva" per le troppe chiacchiere con Vittoria Puccini, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi".