Inter-news.it - Marcolin su Napoli-Inter: «Conte può attuare una strategia. Inter cambiata in una cosa!»

Leggi su Inter-news.it

Darioha pronunciato il suo punto di vista in merito alla sfida tradi sabato 1 marzo. L’ex calciatore ha sottolineato alcuni aspetti importanti che si possono trarre dal match.IL RAGIONAMENTO – Dariosi è espresso a Radio Marte sullo scontro al vertice del Campionato tra. L’ex calciatore ha innanzitutto posto l’accento sul modo in cui le due squadre arrivano al match: «Penso chetornerà all’antico, considerando che contro Atalanta e Juventus ha vinto proprio utilizzando il 4-3-3. Io me la giocherei così, credo chefarà altrettanto. L’ha invece rincorso per tante giornate, ora il sorpasso può darle linfa vitale e convinzione».sulle possibili strategie dei due allenatori inIL COMMENTO –ha proseguito esprimendosi in merito alla crescita dell’in un particolare aspetto e alla possibiledi Antonioper il match: «L’è stata molto fragile, sul piano difensivo, nella prima parte di Campionato, ma nelle ultime dieci è diventata sempre più solida.