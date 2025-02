Lapresse.it - Marche, oltre 44milioni di euro alle strutture per anziani non autosufficienti

“Ammontano complessivamente a 44,5 milioni dile risorse stanziate dalla giunta Acquaroli negli ultimi cinque anni agli enti gestori delleresidenziali convenzionate e/o autorizzate pernon”. Dati alla mano l’assessore al Bilancio Goffredo Brandoni riepiloga le risorse stanziate per le Rsa marchigiane da fine 2020 ad oggi. “Queste risorse – prosegue l’assessore – hanno dato risposta ai maggiori costi gestionali, al potenziamento dell’assistenza e al rafforzamento degli organici necessari per affrontare l’emergenza Covid. I contributi sono stati distribuiti in modo puntuale agli enti gestori, garantendo una gestione trasparente ed efficace delle risorse. Le somme liquidate dimostrano chiaramente l’attenzione e l’impegno della giunta nei confronti delle Rsa e degli enti che le gestiscono, con l’obiettivo di continuare a garantire servizi adeguati e il benessere degli ospiti”, conclude.