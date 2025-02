Lapresse.it - Marche, definito il centro di coordinamento per le malattie rare

La Regionesostiene la ricerca sullee in occasione della Giornata mondiale dedicata a questa tematica che si celebra oggi, 28 febbraio, tra le iniziative che intende valorizzare è l’istituzione presso l’ARS del ‘diRegionale per le0, un gruppo di lavoro costituito da esperti clinici in materia di.Ildiregionale Ilregionale è stato istituito nell’ottobre 2024 presso l‘ARS (Agenzia Sanitaria Regionale), e nel febbraio 2025 è stata definita la rete dei centri di riferimento regionali per le. Lesono di molteplice tipologia (sono oltre 6mila diverseper un totale di circa 30 milioni di malati in Europa), ed estremamente eterogenee, difficili da diagnosticare e da cu, sono spesso prive di terapie specifiche.