Marche approvati i criteri ministeriali per le borse di studio

Ammonta a 150 euro l’importo dellediper l’anno scolastico 2024/2025. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’istruzione Chiara Biondi, ha approvato ie le modalità per l’individuazione degli aventi diritto. L’importo complessivo destinato alleè di 862.249 euro. L’iniziativa mira a sostenere il diritto allodelle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti nella regione e appartenenti a famiglie con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 13.500 euro.La misura “Con questa misura vogliamo garantire pari opportunità a tutte le studentesse e gli studenti del nostro territorio, sostenendo economicamente le famiglie in difficoltà – ha commentato l’assessore Biondi -.