Marc Marquez fa una previsione | Domani Bagnaia sarà in prima fila

ha concluso in maniera convincente il suo primo giorno di lavoro nel week end di Buriram (Thailandia), tappa inaugurale del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato asiatico l’alfiere della Ducati ufficiale ha impressionato per la costanza di rendimento, nelle simulazioni del passo gara, concludendo poi le pre-qualifiche in seconda posizione con il crono di 1:29.072, preceduto solo dal fratello Alex di 52 millesimi (1:29.020) in sella alla GP24 del Team Gresini.“Io e Pecco siamo quelli con il passo migliore, poi ci sono mio fratello e Bezzecchi“, ha espresso in maniera sintetica ai microfoni dei colleghi presenti in loco l’asso spagnolo (fonte: Motorsport.com)., però, non è riuscito a entrare in Q2 per tutta una serie di circostanze, dove anche la Direzione Gara ci ha messo del suo per una segnalazione errata di una bandiera gialla.