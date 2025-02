Tg24.sky.it - "Maranza al Sud", controlli della Digos di Napoli in strada e sul web dopo la sfida social

Leggi su Tg24.sky.it

Ladiha intensificato, in raccordo con altre questure, i monitoraggi sue sul weblalanciata dai cosiddetti "" (giovani provenienti dal nord Italia abbigliati come trapper e con la tendenza a creare risse e tafferugli) nei confronti dei giovani del sud, in occasione del big-match-Inter di domani allo stadio Maradona. Al momento, secondo quanto si apprende non emergono criticità, al di là dei "botta e risposta" e delle esternazioni di vario tenore sui