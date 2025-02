2anews.it - Maranza a Napoli, la prefettura dispone maggiori misure di sicurezza

Leggi su 2anews.it

disono state disposte in seguito all’arrivo, previsto per la giornata di domani, di gruppi di. “Ulterioridi ordine epubblica, al fine di scongiurare eventuali episodi di violenza o di illegalità” sono state disposte dal Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica, presieduto dal prefetto di, .