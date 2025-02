Lapresse.it - “Maranza a Napoli”, controlli rafforzati per la sfida social

Non sembra attenuarsi l’allarme scatenatosi dopo lalanciata dai cosiddetti ‘‘ nei confronti dei giovani del sud. Sono infatti state disposte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di“ulteriori misure di ordine e sicurezza pubblica”. La decisione arriva per via dell’intenzione, manifestata da un gruppo dei suddetti ‘’ di raggiungeredal Nord con un treno dell’alta velocità domani, sabato 1° marzo, “con asseriti intenti provocatori”.Il Comitato “dopo un approfondito esame, sulla scorta dell’attività di prevenzione e controllo già avviata dalle Forze dell’ordine nell’immediatezza, ha disposto ulteriori misure di ordine e sicurezza pubblica, al fine di scongiurare eventuali episodi di violenza o di illegalità”, si legge in una nota della Prefettura di, nella quale si sottolinea che “le determinazioni sono state adottate anche in relazione alla circostanza che, nella giornata di domani, si disputerà, presso lo stadio Maradona, l’incontro di calcio-Inter, in occasione del quale è previsto un massiccio afflusso, presso la città di, di tifosi per assistere alla competizione sportiva”.