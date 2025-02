Internews24.com - Maradona jr avvisa Conte: contro l’Inter sarà fondamentale una cosa

di Redazionejr si è espresso sul momento del, le dichiarazioni verso la sfida scudettoIntervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, DiegoJr si è espresso sul momento dele del Napoli. Le dichiarazioni sulla sfida scudetto:LE PAROLE – «L’importante sabatonon perdere, ma bisogna avere la forza di provarla a vincere. In un momento del genere dobbiamo anche dare una bella spallata alla stagione, anche se èche deve vincere perchè ha un budget incredibile. Io però voglio provare a giocarla, voglio vincere in casa mia».A Como sarebbe stato oro colato un punto, ma loro hanno giocato molto meglio di noi nel secondo tempo. Condobbiamo cercare di vincere, ma le grandi squadre quando non possono vincere non la perdono. Billing? Non è Anguissa e chiunque giochi nonuguale a Neres.