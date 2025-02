Thesocialpost.it - Mara Favro scomparsa nel nulla, colpo di scena nelle indagini: la scoperta

Nuovi resti di ossa e indumenti sono stati rinvenuti in Valle di Susa, nel torinese, durante le operazioni di ricerca del corpo di, la 51ennetra la notte del 7 e 8 marzo 2024. I reperti, che saranno sottoposti a esami genetici per verificarne l’appartenenza alla donna, sono stati trovati ieri, giovedì 27 febbraio,vicinanze di Gravere, durante lecondotte dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Torino con il supporto dei Vigili del Fuoco e sotto il coordinamento della Procura locale.I nuovi resti sono stati localizzati non lontano dal punto in cui, la settimana scorsa, erano stati recuperati altri indizi, tra cui un reggiseno, degli occhiali da sole e frammenti ossei. La decisione di intensificare le ricerche è stata presa in vista di un possibile innalzamento del livello del fiume, previsto con le piogge del fine settimana.