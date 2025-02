Sport.quotidiano.net - Mantova a Frosinone per un pesantissimo spareggio salvezza. Formazioni e diretta tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

La sfida in casa del pericolanteha un’importanza davvero particolare per il, che vuole uscire immediatamente da quella zona play out nella quale è scivolato dopo la sconfitta con il Bari. In Ciociaria andrà in scena un duello diretto tra due contendenti che puntano entrambe allae, come sempre capita in simili circostanze, i punti in palio valgono doppio. Per quel che riguarda i padroni di casa, in zona retrocessionee costretti ad inseguire gli spareggi-(che distano ben cinque lunghezze), è rientrato a pieno titolo Cittadini, ma anche Koutsoupias potrebbe venire chiamato in causa da mister Bianco. Il tecnico approdato da poco sulla panchina gialloazzurra non potrà contare sugli squalificati Di Chiara, Monterisi e Kone (appiedato per tre turni), mentre in questi giorni hanno lavorato a parte Marchizza, Tsadjout e Szyminski.