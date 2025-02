Ilgiorno.it - Mantide di Parabiago, scarcerato il presunto complice: era accusato dell’omicidio di Michele Della Malva

(Milano), 28 febbraio 2025 – Disposta la scarcerazione di Maurizio Massè, 59 anni, di Quarto Oggiaro, fermato sabato 15 febbraio, dai carabiniericompagnia di Legnano, con l'accusa di aver assassinato in concorso con Adilma Pereira Carneiro, la cosiddettadi, maritodonna, morto nel dicembre 2011 a Mesero (Milano). È la decisione del tribunale del Riesame di Milano. La donna di origini brasiliane è già a processo con l'accusa di aver assassinato lo scorso 9 agosto Fabio Ravasio, suo compagno, a, nel Milanese. Massè, che in sede di interrogatorio davanti al Gip del tribunale di Busto Arsizio (Varese) aveva negato ogni accusa, era l'ex cognatovittima eamante di Adilma Pereira Carneiro. Il Gip aveva mantenuto la custodia cautelare in carcere per il 59enne, il Riesame di Milano ha invece accolto il ricorso degli avvocati difensori Ivano Chiesa e Cristina Morrone.