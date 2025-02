Iltempo.it - "Manteniamo l'impegno con gli italiani". Decreto bollette, la ricetta di Meloni

La presidente del Consiglio Giorgiaillustra sui social il contenuto delapprovato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro per contrastare i rincari sui prezzi dell'energia che si ripercuotono sulle famiglie italiane. Oggi stanziamo 3 miliardi per fronteggiare il caroe sostenere cittadini, famiglie e imprese. Ascoltate cosa prevede l'intervento del Governo. pic.twitter.com/6zLh5582By — Giorgia(@Giorgia) February 28, 2025 «Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi per contrastare il caro. Parliamo di circa 1,6 miliardi euro per le famiglie e 1,4 miliardi di euro per le imprese. Con questo intervento le famiglie con un reddito Isee fino a 25 mila euro, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta.