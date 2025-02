Inter-news.it - Manna: «Che attesa per l’Inter! Ma non possiamo paragonarci a loro»

Leggi su Inter-news.it

, direttore sportivo del Napoli, ha parlato alla vigilia della sfida scudetto tra Napoli e Inter. Non vuole fare paragoni.SFIDA SCUDETTO – Le parole del DS del Napoli Giovanni, che dopo aver parlato a Sport Mediaset nella giornata di ieri, alla vigilia si è espresso anche su DAZN: «Napoli-Inter è una partita moltoanche perché è da tanto che non si vedeva una sfida scudetto, ma c’è anche l’Atalanta in corsa. Noi sappiamo quelli che sono i nostri obiettivi e vogliamo goderci questa partita come ci siamo goduti le altre, quindi restiamo estremamente concentrati e cerchiamo di non subirla mentalmente, anzi».non vuole parlare di paragoni tra Napoli e Inter NESSUN PARAGONE – Poi lo stessosi è pronunciato sul percorso della sua squadra, non azzardando paragoni con la Beneamata: «Il percorso incredibile è sotto gli occhi di tutti, e il merito va sicuramente all’allenatore, al suo staff e ai calciatori che hanno lavorato e hanno costruito, si sono guadagnati di stare in posizioni importanti in classifica.