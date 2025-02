Internews24.com - Manna avvisa: «Napoli Inter? Loro costruiti per vincere, ma noi non dobbiamo…». Poi il retroscena su Buongiorno

Leggi su Internews24.com

di Redazioneprepara, ecco l’vista del direttore sportivo partenopeo, i dettagli sul big match di Serie A,e altro Giovannisuona la carica. Il direttore sportivo del, nonchè ex manager della Juventus ha parlato a Dazn in previsione della sfida in arrivo contro l’. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:SU– «è una partita molto attesa anche perché è da tanto che non si vedeva una sfida Scudetto, ma c’è anche l’Atalanta in corsa. Noi sappiamo quelli che sono i nostri obiettivi e vogliamo goderci questa partita come ci siamo goduti le altre, quindi restiamo estremamente concentrati e cerchiamo di non subirla mentalmente, anzi. Il percorso incredibile è sotto gli occhi di tutti, e il merito va sicuramente all’allenatore, al suo staff e ai calciatori che hanno lavorato e hanno costruito, si sono guadagnati di stare in posizioni importanti in classifica.