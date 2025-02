Zonawrestling.net - Mandy Rose: “Ecco perché in questo momento non posso tornare sul ring”

Leggi su Zonawrestling.net

non ha intenzione dinel wrestling, almeno per il. L’ex campionessa femminile di NXT, licenziata dalla WWE nel dicembre 2022, ha finalmente spiegato i motivi dietro la sua prolungata assenza dai, rivelando problematiche di salute che rendono complicato un suo ritorno.e il licenziamento dalla WWE: cosa è successo dopoLa WWE ha mostrato la porta anel dicembre 2022, quando era ancora campionessa femminile di NXT. Da quel, la wrestler è praticamente sparita dalle scene, limitandosi a qualche apparizione in convention e un fugace ritorno al BLP Wrestler’s Combine nel settembre 2024. Fin dal suo licenziamento,non ha mai nascosto i dubbi sul suo possibile ritorno sul quadrato.I problemi fisici di: infortuni e degenerazioni alla colonna vertebraleParlando nel suo podcast Power Alphas,ha finalmente messo in chiaroun ritorno sulalsembra decisamente improbabile, puntando i riflettori sui problemi di salute che sta affrontando.